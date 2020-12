Angriff mit Allzweckreiniger

Bielefeld (WB). -

Kurioser Einsatz für Rettungskräfte und die Polizei am Mittwochmittag im Problemviertel Oberlohmannshof in Bielefeld-Jöllenbeck: Ein polizeibekannter Bewohner (59) einer Wohnung in einem Plattenbau hatte während Wartungsarbeiten an einem Aufzugsschacht eine zunächst unbekannte Flüssigkeit durch die Tür laufen lassen. Zwei Arbeiter in dem Schacht wurden verletzt.