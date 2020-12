Verdacht auf Mordanschlag

Neue Erkenntnisse nach Schuss auf 38-Jährigen in der Bielefelder Altstadt

Bielefeld -

Drei Wochen nach dem Schuss auf einen 38-jährigen Mann in der Bielefelder Altstadt suchen Ermittler einer Mordkommission weiter nach dem oder den Tätern. Unterdessen bestätigte Staatsanwältin Claudia Bosse, dass der Ort, wo der am Bein verletzte, polizeibekannte Bosnier aus Detmold am frühen Morgen des 6. Dezember gefunden worden sein soll, offenbar nicht der Tatort gewesen ist.