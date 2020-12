Der Inzidenzwert liegt Angaben des Robert-Koch-Instituts jetzt bei 193,9, ein Plus von 3,9. Seit Beginn der Pandemie sind 6.722 Coronafälle in Bielefeld nach bestätigten Tests festgestellt worden, 648 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 4.100 Bielefelder als genesen. 76 Menschen aus Bielefeld sind bislang mit Corona verstorben.

Zahlen zur Quarantäne werden aktuell nicht erfasst.

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut an Heiligabend 32.195 Neuinfektionen, so viele wie noch nie und 5.272 mehr als am Donnerstag der Vorwoche.