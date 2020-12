25.000 Bäume für den „Polle“

Sennestadt -

Am Südhang von Bielefeld höchstem Berg Auf dem Polle sollen wieder Bäume wachsen. Am liebsten ein „Laubholz dominierter Mischwald“, wie Stadtförster Herbert Linnemann erklärt. Er hat mit den Rechtsanwälten der Wirtschaftskanzlei Brandi aufmerksame Zuhörer: Sie wollen mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro dazu beitragen, dass es in dem vom Klimawandel gebeutelten Teutoburger Wald wieder grüner wird.