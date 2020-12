Autofahrer in Lebensgefahr

Schwerer Unfall an Heiligabend in Bielefeld – Frau beleidigt Polizisten wegen Straßensperrung

Bielefeld -

Auf der Talbrückenstraße in Bielefeld hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer (45) lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Bielefelder kam mit seinem Kleinwagen von der Straße ab und krachte seitlich in einen Baum. Feuerwehrkräfte mussten den Mann aus seinem Wagen befreien.