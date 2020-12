61 Neuinfektionen, aber auch zwei Tote in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Zehn Tage nach dem Lockdown sinken die Coronazahlen und Inzidenzwerte. Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag 25.533 Neuinfektionen, 8.144 weniger als am Freitag der Vorwoche. In Bielefeld werden 61 neue Coronainfektionen gemeldet, aber auch zwei neue Todesfälle.