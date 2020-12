Nur 43 Neuinfektionen am Samstag

Bielefeld (WB/abe) -

Die Ursache könnte mit dem Lockdown vor eineinhalb Wochen oder auch mit grundsätzlich weniger Tests an Weihnachten zusammenhängen: In Bielefeld werden am Samstag „nur“ 43 neue Coronainfektionen gemeldet. Auch bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut am Samstag 14.455 Neuinfektionen - eine sehr geringe Zahl. Am Samstag der Vorwoche waren es 16.845 mehr.