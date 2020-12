Bielefeld (WB) -

Ein Mann hielt am Mittwoch, 23.Dezember, eine 38-jährige Bielefelderin in einem Park an der Glückstädter Straße im Bielefelder Stadtteil Brake an, durchsuchte ihren Einkaufskorb und schlug ihr ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.