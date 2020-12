Corona: Neun Todesfälle in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Neun Tote hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag gemeldet. Es handelt sich um sieben Frauen im Alter von 86, 90, 84, 89 Jahren sowie drei 88-Jährige. Zwei Männer starben im Alter von 81 und 97 Jahren. Damit sind in Bielefeld seit Beginn der Pandemie 87 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.