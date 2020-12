Bielefeld WB -

Polizeibeamte erkannten an Sonntagabend, 27.12.2020, auf der Paderborner Straße einen Pkw, der ein anderes Auto mit Warnblinkanlage vor sich herschob. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Wagen in Lippe gestohlen wurde. In der Nähe fanden die Polizisten einen polnischen Pkw mit zwei tatverdächtigen jungen Männern aus dem Ruhrgebiet.