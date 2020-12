Ordnungsamt in Bielefeld mit Großaufgebot im Einsatz

Auch Polizei kündigt massive Kontrollen in der Silvesternacht an

Bielefeld -

In dieser Silvesternacht dürfte es deutlich ruhiger werden als sonst. Denn nachdem der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr verboten ist, hat die Stadt Bielefeld nun außerdem fünf Plätze ausgewiesen, an denen auch keine Böller und Raketen gezündet werden dürfen. Das Ordnungsamt ist zum Jahreswechsel mit einem Großaufgebot im Einsatz. Während in den Vorjahren etwa zehn Mitarbeiter unterwegs waren, werden es dieses Mal 70 sein. Auch die Polizei wird ihre Präsenz verstärken.