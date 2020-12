Rettung in letzter Minute

Das Jahr 2020 in Bielefeld: Nach zähen Verhandlungen überlebt das Karstadt-Haus in der Bahnhofstraße

Bielefeld -

„Schockierend“, „ein schwerer Verlust“, „unverständlich“ – die Reaktionen in Bielefeld sind unzweideutig. Die Ankündigung des Warenhauskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof, das Karstadt-Haus in der Bahnhofstraße zum Jahresende schließen zu wollen, schlägt in der Stadt ein wie eine Bombe.