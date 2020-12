Ohne Beschluss läuft gar nichts

Das Jahr 2020 in Bielefeld: Verkehrssituation in Brackwede

Bielefeld -

Die Sache dauert lange – in allen Belangen. Und deshalb zermürbt sie sowohl den Einzelhandel als auch die Anwohner. 2020 hat sich an der Optik der sanierungsbedürftigen Brackweder Hauptstraße nichts getan, denn alles hängt am lange erwarteten Planfeststellungsbeschluss. Ohne ihn läuft gar nichts. Doch damit rechnet die Bezirksregierung Detmold frühestens im März/April 2021.