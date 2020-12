Zähes Ringen um Rochdale- und Catterick-Kaserne

Bielefeld -

Im Februar ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach Jahrzehnten der Präsenz in Bielefeld sind die letzten Teile der britischen Streitkräfte abgezogen. Was sie neben vielen Erinnerungen hinterlassen haben, sind hunderte von Wohnungen und mit der Rochdale-Kaserne an der Oldentruper Straße und der Catterick-Kaserne an der Detmolder Straße in Stieghorst zwei Areale, die jede Menge Potenzial bieten für Bielefeld.