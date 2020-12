Der Busfahrer der Linie 33 in Richtung Sieker bog gegen 18.42 Uhr auf der Hillegosser Straße nach rechts in die Lüneburger Straße ab. In diesem Moment hörte er ein Knacken und wenig später das Zerbersten einer Scheibe. Nach einigen Metern parkte er das Fahrzeug, um den Bus zu begutachten.

Dabei stellte er fest, dass linksseitig auf Höhe des Gelenks zwei Fenster beschädigt worden waren. Die vordere Scheibe war zersplittert und wies ein großes Loch auf. Die hintere Scheibe war gerissen und ein kleiner kreisrunder Einschlag war zu erkennen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Beschädigung ebenfalls in Augenschein. Es ist davon auszugehen, dass die Täter aus der Distanz auf den fahrenden Bus schossen. Projektile oder Steine konnten die Beamten am Tatort nicht finden. Demnach ist unklar, womit die Unbekannten auf den Bus zielten.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich vier Fahrgäste im Bus. Sie blieben unverletzt.