Ein „Mitbringsel“ aus Israel verändert die Stadt

Schon zuvor hatte sich in Bielefeld ein Krisenstab gebildet, war am Klinikum in Bethel eine Zeltstadt errichtet und am Klinikum Bielefeld eine Notfallpraxis eingerichtet worden. Für alle Fälle. Wie die Pandemie dann auch am Teutoburger Wald das Leben im weiteren Verlauf des Jahres prägen würde, konnte in jenen Märztagen noch kaum einer ahnen.

Eine Woche später sind es 19 Erkrankte in Bielefeld. Und der erste so genannte „Lockdown“ steht bevor. Schulen und Kindergärten, Theater und Sportstätten, ja, fast alles schließt. Die Stadt fällt in einen „Frühlingsschlaf“. In der Hoffnung, so das Virus zu besiegen, bald das normale Leben wieder aufnehmen zu können.

Doch von Normalität kann im März und April keine Rede sein. Es kommt, wie in allen Orten, zu Hamsterkäufen. Die Stadt erwägt, den Zugang zu Supermärkten zu reglementieren. „Ich hoffe, dass die Leute irgendwann kapieren, dass wir keine Versorgungsengpässe haben,“ sagt der Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger. Und droht: „Dann werden wir festlegen, wer wie oft und wie viel einkaufen darf. Das wäre dann wie nach dem Krieg.“

Soweit kommt es dann doch nicht. In anderen Fällen jedoch müssen städtische Mitarbeiter ein- und durchgreifen. Trotz Versammlungsverbots kommt es an vielen Stellen in der Stadt zu illegalen „Corona-Partys“ besonders junger Menschen, besonders am Kesselbrink. Die Teilnehmer zeigen sich wenig einsichtig. Manche Partys müssen bis zu sechs Mal aufgelöst werden. Das sorgt für Unmut. „Wenn sich die Menschen an die Regeln halten würden, bräuchten wir keine Ausgangssperre. Deshalb habe ich keinerlei Verständnis für Jugendliche, die Corona-Partys feiern“, betont Ingo Nürnberger. Wenig später gibt es den ersten Corona-Toten in der Stadt, ein 71-jähriger Mann mit starken Vorerkrankungen.

Um eine Ausgangssperre kommt Bielefeld dann doch herum. Nicht zuletzt, weil sich mit steigenden Temperaturen das Infektionsgeschehen beruhigt, ein Hauch von Normalität einkehrt.

Auch in Bielefeld sind nicht alle Menschen mit den Einschränkungen und Hygienevorschriften einverstanden. Es kommt zu Protesten von Grundrechtsaktivisten. Die größten mit mehr als 100 Teilnehmern finden auf dem Kesselbrink statt, nach einer Kundgebung kommt es Ende Mai zu tätlichen Auseinandersetzungen.

Der Zuspruch nimmt jedoch rasch ab, der Protest in Bielefeld schrumpft auf schließlich eine Handvoll Menschen, die jeden Montagabend durch die Innenstadt ziehen, zusammen.

Es gibt aber auch Menschen, die die Bedrohung durch das Virus nicht nur ernst nehmen, sondern Betroffenen helfen. Die Solidarische Corona-Hilfe Bielefeld entsteht, weitere private Initiativen bilden sich, alle mit dem Ziel, sich um Menschen in Not zu kümmern. Ein großes Netzwerk an nachbarschaftlicher Hilfe lindert manche Notlage.

Es ist nach einem vielfach unbeschwerten Sommer ein Schock, als Bielefeld Mitte Oktober zum Risikogebiet wird, der so genannte Inzidenzwert erstmals den Wert 50 übersteigt. Das Virus kehrt zurück, mit Macht. Und mit allen Einschränkungen. Wieder kommt es zu Schließungen, erst Gastronomie, Kinos, dann, kurz vor Weihnachten, auch der Einzelhandel. Gerade in der sonst umsatzstärksten Zeit des Jahres müssen die Händler die Türen schließen. Vorher gibt es noch einmal dichtes Gedränge in der City. Beim sogenannten „Black Friday“ kommt es in der Innenstadt zu dramatischer Enge, Mitarbeiter des Ordnungsamtes fordern die Menschen auf, die Stadt zu verlassen, der Krisenstabsleiter appelliert an die Menschen, nicht in die Stadt zu fahren. Die Situation bringt die Stadt bundesweit in die Schlagzeilen.

Da ist Bielefeld schon längst zum „Super-Corona-Hotspot“ geworden, der Inzidenzwert springt über die Marke von 200. Die Krankenhäuser füllen sich auch hier, die Zahl der Toten nimmt stark zu. Das Weihnachtsfest, das doch eigentlich ein ganz normales hätte werden sollen, wird coronabedingt ein völlig anderes. Beide großen Kirchen sagen die Präsenzgottesdienste ab, die große Familienfeier bleibt die Ausnahme.

Die Hoffnung, sie hat auch in Bielefeld ein Datum: der 27. Dezember. Und ein Gesicht: Lieselotte Ohse. Die 85-jährige Bewohnerin des Pflegezentrums in Bethel ist die erste Bielefelderin, die gegen das Coronavirus geimpft wird. 180 Dosen erreichen an diesem Tag Bielefeld, werden an Bewohner und Mitarbeiter in drei Alteneinrichtungen der Stadt ausgegeben.

In der letzten Woche des Jahres kommen dann täglich 1200 Impfdosen hinzu, sie sollen Altenheimbewohner, ihre Pfleger und Betreuer, medizinisches Personal vor dem Coronavirus schützen.

Das Impfzentrum der Stadt, eingerichtet in der Ausstellungshalle an der Stadthalle, ist startklar. Viele ältere Bürger greifen zum Telefon, wollen sich einen Impftermin geben lassen. Es braucht ein wenig Geduld. Das „Corona-Jahr 2020“ geht so mit einer großen Hoffnung zu Ende.