Die Aktion „Ein Stück Bielefelder Wald“, bei der die Stadt Spenden sammelt, um abgeholzte Flächen wieder aufzuforsten, erhält unterdessen immer mehr Unterstützung. Mehrere zehntausend Bäume wurden inzwischen neu gepflanzt.

Wer in diesem Jahr im Teutoburger Wald unterwegs ist, der kann die Augen vor den immensen Auswirkungen von Trockenheit und Käferplage kaum noch verschließen. An manchen Stellen werden sie besonders deutlich, wie etwa auf beiden Seiten des Hermannswegs zwischen der Gaststätte Eiserner Anton und Lämershagen. Dort, wo zuvor große Fichtenbestände wuchsen, sind auf großen Fläche beinah alle Bäume gefällt worden.

Für die Förster und Waldarbeiter bedeutet dies eine enorme Kraftanstrengung, für die privaten Waldbesitzer auch enorme wirtschaftliche Verluste.

Aber auch für alle Bielefelder, die den Wald als Ausflugsziel schätzen und als Erholungsort lieben, sind betroffen.

Zumal nach den Fichten, deren Bestände nach Einschätzung von Experten in nicht allzu langer Zeit wohl komplett verschwunden sein dürften, inzwischen auch andere Baumarten betroffen sind. So mussten im Herbst zum Beispiel auch an der Promenade und im Freudental mehr als 40 große Buchen gefällt werden, weil sie nicht mehr standsicher waren und Spaziergänger und Jogger auf den stark frequentierten Wegen gefährdet waren.

Unumstritten ist die großflächige Abholzung der Fichtenbestände und die Wiederaufforstung allerdings nicht. Umweltschutzverbände plädieren dafür, die abgestorbenen Fichten stehen zu lassen und auf die Naturverjüngung des Waldes zu setzen.