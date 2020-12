Am 31. Dezember startet der Betrieb gegen 6 Uhr. Auf allen Stadtbahn- und Hauptbus-Linien gibt es an diesem Tag durchgängig einen 15-Minuten-Takt. Auf allen weiteren Linien verkehren die Busse in einem 20-, 30- oder 60-Minuten-Takt. Das Verkehrsunternehmen bittet die Fahrgäste, sich im Vorfeld zur entsprechenden Linie zu informieren. Betriebsschluss ist Silvester um 0.30 Uhr.

An Neujahr startet der Frühverkehr gegen 5 Uhr. Den ganzen Tag über gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Einen Überblick über alle Sonderfahrpläne während des Lockdowns gibt es im Internet unter www.moBiel.de/Corona . Fahrgäste sollten von diesem Service Gebrauch machen. Denn wegen der vergleichsweise kurzen Vorbereitungszeit auf die coronabedingten Umstellungen war es moBiel leider nicht möglich, die aktuellen Fahrzeiten an den Haltestellen auszuhängen und die elektronischen Auskunftssysteme in Gänze zu aktualisieren.