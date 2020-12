Somit müssten die Versorgungskapazitäten erweitert werden. Die Station A0 an der Rosenhöhe wird bereits an diesem Mittwoch als zusätzliche Covid-19-Station etabliert. Zudem wurde die Anzahl der Betten für die Covid-Versorgung an den Standorten Mitte und in Halle aufgestockt. Die Betreuung schwer kranker und intensivpflichtiger Patienten wird weiterhin priorisiert am Standort Mitte erfolgen.