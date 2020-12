Späte Ehre und frühe Erfolge

Von einer Karriere als Sänger träumt auch Kevin Derbas. Der 23-Jährige überzeugt die Jury um Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“, schafft es in den „Recall“. Doch dann ist für den Bielefelder Schluss.

Im TV auf sich aufmerksam gemacht hat auchInes Quermann. Eigentlich ist die 40-Jährige Chefin des Rewe-Supermarktes an der Babenhauser Straße. Seit 2009 lebt die ausgebildete Schauspielerin in Bielefeld, seit 2017 als Supermarktleiterin. Die Schauspielkarriere startete am Theater, dann hatte sich Ines Quermann als Caro Winter in der RTL-Soap „Unter uns“ einen Namen gemacht. Inzwischen ist sie Hauptdarstellerin in der RTL-Krankenhausserie „Nachtschwestern“, in der sie die Ella spielt. Und so kommt es durchaus vor, dass sie im Supermarkt von Kunden angesprochen wird, die „Ella“ erkennen.

Ein Herz für Tiere hatte sie schon immer, doch dass sie einmal den Mittelpunkt ihres Lebens ausmachen werden, hatte sich Anja Langerbis zum Oktober nicht vorstellen können. 22 Jahre arbeitete sie bei Gerry Weber in der Modebranche, kümmerte sich um die Außendarstellung des Unternehmens, dann wird die 45-Jährige Leiterin des Bielefelder Tierheims, führt dort nun das Team mit knapp 40 Mitarbeitern.

Einen neuen Posten übernimmt auch Jan Tangerding. Er wird zu Jahresbeginn neuer Manager des Einkaufszentrums „Loom“ – ein Mann mit Erfahrung, führte Tangerding doch bereits Shopping-Center in Wolfsburg, Braunschweig und Ludwigsburg.

Auf den Geschmack kommen musste Philipp Barthel nicht erst, denn den hat er bereits bewiesen. Der 33-Jährige ist Bielefelds erster „Wurst- und Schinkensommelier“. Dabei hat er zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, dann eine Fleischerlehre absolviert und schließlich den Meister draufgesetzt. Weil er Rinder wie Schweine sehr mag und Wert darauf legt, dass ihnen „weder bei Aufzucht, noch Transport oder Betäubung Unrecht passiert“, isst er wenig, aber dann gutes Fleisch. Und diese Einstellung will er auch seinen Kunden vermitteln.

Einfallsreichtum beim Vermarkten seines Flutlicht-Bieres hat Mike Cacic schon des Öfteren bewiesen, nun will er mit seiner Ravensberger Brauerei dem Bielefelder Wald helfen und mit jeder vierten verkauften Kiste Bier einen Quadratmeter Wald aufforsten. Diesem geht es schlecht, weil es zu trocken ist. So kann der kühle Gerstensaft gleich doppelt für die nötige Flüssigkeitszufuhr sorgen.

Seiner Geburtsstadt Bielefeld hat er schon vor vielen Jahren den Rücken gekehrt, sich im deutschsprachigen Raum als streitbarer Liedermacher („Heute hier, morgen dort“) einen Namen gemacht. Ehemalige Weggefährten des aus Hoberge-Uerentrup stammenden Hannes Wader wollen einen Weg in Bielefeld nach dem prominenten Sohn benennen, das scheitert jedoch am Ortsrecht. So ist es ein Findling mit der Aufschrift „Hannes Wader Aue“, der als Alternative zur ursprünglichen Absicht am Anfang des Wanderwegs namens Apfelbaumallee in der Nähe des Poetenweges einzementiert wird. Zur Einweihung kommt Hannes Wader (78) persönlich vorbei, mit Gitarre. Wader ging den Weg, an dem nun der Findling liegt, in seiner Kindheit wirklich: vom elterlichen Wohnhaus am Poetenweg über die Apfelbaumallee hin zur Schule in Hoberge. Und singt dann mit alten Weggefährten gemeinsam das Lied „Gut wieder hier zu sein“. Am Ende der Zeremonie darf der Liedermacher noch einen Apfelbaum pflanzen – gleich am Eingang zur Allee.

Mit Musik erfolgreich ist auch Astrid Haukealias Lieselotte Quetschkommode. Ihr Lied „Einfach weil ich kann“ wird mit dem Deutschen Kinderliederpreis ausgezeichnet. Reich und berühmt macht es die 48-jährige Bielefelderin jedoch nicht. Durch die Corona-Pandemie sind alle öffentlichen Auftritte abgesagt, die Clownin muss anderweitig über die Runden kommen, jobbt bei einem Landwirt in Hildesheim. Dort hackt sie im Sommer Rüben und hofft, bald wieder als Lieselotte Quetschkommode Kinder (und auch Erwachsene) zum Lachen bringen zu können.