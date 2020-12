In den vergangenen Jahren waren etwa zehn Ordnungsamts-Mitarbeiter am Silvesterabend und in der Nacht im Einsatz. Diesmal werden es 70 sein. Denn es sei nicht auszuschließen, dass es trotz Verbots zu größeren Menschenansammlungen kommt. Man sei auf alles vorbereitet, teilte die Bielefelder Polizei mit. In fünf Zonen herrscht ein Feuerwerks-Verbot, an der Sparrenburg, rund um den Kesselbrink, auf dem Jahnplatz, Boulevard und Siegfriedplatz. Es wird aber nicht nur dort verstärkt kontrolliert. Außerdem werden traditionell auch Autofahrer auf Alkohol- und Drogenkonsum überprüft.