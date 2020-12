Alkoholisiert mehrere Unfälle in Bielefeld verursacht

Bielefeld (WB/cm) -

Am Silvesterabend verursachte ein 38-jähriger Bielefelder auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts mehrere Unfälle, in dessen Verlauf eine 49-jährige Bielefelderin verletzt wurde. Die Frau erlitt mehrere Prellungen, dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen.