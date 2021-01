Mercedes kracht in Schaufenster

Insassen flüchten nach nächtlichem Unfall auf der Detmolder Straße in Bielefeld

Bielefeld (cm) -

Am Mittwochabend ist kurz vor Mitternacht ein PS-starker Mercedes in ein Schaufenster an der Detmolder Straße gekracht. Die Insassen flüchteten. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.