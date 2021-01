Ein Leben in Farbe – Kolorist der Moderne

Mit 112 Gemälden dokumentiert das Kunstforum Hermann Stenner vom 14. Februar an das lange Schaffen des Künstlers, der trotz des großen Einflusses seines Lehrers und langjährigen Freundes Henri Matisse einen unverkennbar eigenen künstlerischen Ausdruck gefunden hat.

Dass der Pfälzer Purrmann, 1880 in Speyer geboren und hochbetagt 1966 in Basel verstorben, zu einem weltläufigen Europäer werden würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt worden.

Ebenso wenig war vorauszusehen, dass der zeit seines Lebens gegenständlich arbeitende, den klassischen Bildgattungen Akt, Landschaft, Porträt, Stillleben mit geradezu serieller Beharrlichkeit verpflichtete Künstler eine Wiederentdeckung als »Kolorist der Moderne« erleben würde, die durch seine langjährige Rezeption als Matisse-Schüler befeuert wird.

Purrmann begann sein Studium an der Münchner Akademie bei Franz von Stuck. Nach einem Wechsel nach Berlin, wo er den Impressionismus Liebermannscher Prägung studierte, ging er 1905 nach Paris. Es war genau die Zeit, in der sich in Dresden die Künstlergruppe »Die Brücke« gründete und mit ihrem Expressionismus die deutsche Kunst in die Moderne führte.

Der Fauvismus Frankreichs, vor allem das Werk von Henri Matisse, begleitet den Maler sein Leben lang und wird in architektonisch strukturierten Bildaufbauten, der Verwendung ornamental-abstrakter Flächen sowie auch im Umgang mit leuchtenden, häufig ungemischten Farbensichtbar.

Nach neun Jahren in Paris muss der in Deutschland als »Französling« geschmähte Künstler zu Beginn des Ersten Weltkriegs seine dortige Wohnung aufgeben. Mit seiner Frau, der Malerin Mathilde Vollmoeller, geht er nach Berlin, wo er einen neuen Lebensmittelpunkt findet und sich bald zu einer wichtigen Stimme im Zentrum der Kunstszene entwickelt: 1919 wird Purrmann auf Vorschlag der Malerkollegen Max Liebermann und Max Slevogt in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen, zahlreiche seiner Werke gelangen in Museen und Privatsammlungen.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten macht jedoch Purrmanns gesellschaftliche, politische und auch finanzielle Situation prekär: Zum Refugium wird dem als »entartet« geschmähten Maler die dem deutschen Künstlerbund gehörende Villa Romana in Florenz, die er acht Jahre lang ehrenamtlich leitet.

Zurückgezogen lebt er dort mit seiner Familie und kann einigen von den Nationalsozialisten verfolgten Künstlerfreunden einen sicheren Zufluchtsort bieten. Seine latente Bedrohung kulminiert in der Verhaftung des politisch als suspekt eingeschätzten Malers durch die italienische Polizei am Vorabend des Hitler-Besuchs im faschistischen Bruderstaat.

Der Tod seiner Frau sowie der bedrohlicher werdende Kriegsschauplatz Italien veranlassen Purrmann zur Flucht in die Schweiz, wo er in den ihm noch verbleibenden zwei Jahrzehnten ein veritables Alterswerk schafft.