Mit der Gründung einer Tankstelle samt kleiner Werkstatt hatte Schröder im März 1960 im Bielefelder Stadtteil Sennestadt den Grundstein gelegt für einen Betrieb, der heute fast 400 Mitarbeiter an zwölf Standorten in Bielefeld und OWL beschäftigt. Sein Sohn Friedrich (54) sitzt seit 1993 in der Geschäftsführung. Der gelernte Maschinenbauingenieur Herbert Schröder hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder und acht Enkel.