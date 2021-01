Eine Anwohnerin entdeckte am Samstag, 02.01.2021, in Stieghorst einen unbekannten Mann, der in ihrem Gewächshaus schlief.

Die 59-jährige Bielefelderin entdeckte den Mann einen Tag nach Neujahr, am Samstag, 2. Januar, um 10.30 Uhr in ihrem Garten. Dort war der fremder Mann offenbar über Nacht auf das Grundstück an der Breslauer Straße, in Nähe des Liegnitzer Weg, gelangt. Er hatte sich Zutritt zu dem Gewächshaus an dem Einfamilienhaus verschafft und war eingeschlafen.

Die gerufenen Streifenbeamten beleidigte der betrunkene Mann mehrfach. Weil der 37-jährige Obdachlose uneinsichtig war und das Grundstück nicht verlassen wollte, musste er den Polizisten zur Ausnüchterung ins Gewahrsam folgen. Der 37-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.