Die Gutscheine könnten eine kleine Selbstbeteiligung vorsehen und von den Taxiunternehmen direkt mit der Stadt abgerechnet werden. „Wir brauchen jetzt eine unbürokratische, schnelle Lösung, die den Impfablauf nicht verzögert. Zugleich würden wir so das Taxigewerbe unterstützen“, sagt FDP-Vorsitzender Jan Maik Schlifter. Niedriges Fahrgastaufkommen bei gleichzeitiger Verpflichtung, das Angebot dennoch vorzuhalten, hätten den Taxiunternehmen stark zugesetzt. Wenn diese sich nun an der Beschleunigung der Impfkampagne beteiligen könnten, sei das eine äußerst sinnvolle Hilfe. Die FDP hofft, dass die Anregung aufgenommen oder vielleicht schon in der Planung ist, beantragt die Maßnahme aber auch für die nächste Ratssitzung am 20. Januar. Schlifter: „Wenn die Verwaltung das dann schon umgesetzt hat, umso besser. Ansonsten kann der Rat dann nachhelfen.“