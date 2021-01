140 Corona-Patienten aus Bielefeld werden aktuell in Krankenhäusern behandelt

Bielefeld (WB). -

Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage steigt in Bielefeld wieder an. Am Donnerstag meldete die Stadtverwaltung einen Inzidenzwert von 119,4 pro 100.000 Einwohner (+19,7). Das entspricht 399 Neuinfizierten.