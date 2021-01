„Mehrere Sparkassenkunden berichten, sie seien in solchen Gesprächen von diesen Personen aufgefordert worden, im Online-Banking eine Rücküberweisung oder eine sonstige technische Handlung durchzuführen, für die die Anmeldedaten benötigt werden“, teilt Sparkassensprecher Christoph Kaleschke mit.

Dahinter stehe der Versuch, in betrügerischer Absicht an diese Anmeldedaten zu gelangen. Die Sparkasse bittet ihre Kunden, diesen Aufforderungen auf keinen Fall nachzukommen. „Sparkassenmitarbeiterinnen oder -mitarbeiter werden ihre Kunden niemals nach ihren Anmeldedaten fragen“, sagt Christoph Kaleschke. Betroffene sollten das Telefonat sofort beenden. Sollten sie den Betrügern ihre Anmeldedaten mitgeteilt haben, so sollten sie umgehend eine Sperrung ihres Online-Bankings über das telefonische Kunden-Center der Sparkasse (Telefonnummer 0521/2940) oder über die zentrale bundesweite Sperrhotline (Telefon 116116) vornehmen