Nach ersten Angaben der Polizei war der 22-Jährige am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf der Talbrückenstraße unterwegs, als er im Bereich Halhof nach der Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seiner 1er BMW verlor. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal in die Seite des Skoda Fabia der 53-jährigen Bielefelderin.

Mit schwerem Gerät musste die Feuerwehr das Autowrack aufschneiden, um die schwer verletzte Bielefelderin aus ihrem Wagen zu befreien. Nach der ersten notärztlichen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Der 1er BMW landete im Straßengraben. Der 22-jährige Fahrer musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Talbrückenstraße wurde für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ersten Schätzungen zufolge 25.000 Euro.