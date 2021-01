Nach Angaben der Polizei hatte der Ladendetektiv gegen 11.30 Uhr einen Jugendlichen dabei beobachtete, wie er in einer Drogeriefiliale an der Bahnhofstraße unweit der Arndtstraße vier Parfümflakons aus dem Regal nahm und in einer Tasche verstaute. Der Verdächtige wollte das Geschäft verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Er reagierte auf die Ansprache des Ladendetektivs nicht und versuchte zu flüchten. Daran hinderten ihn der Detektiv mit einer Angestellten und einem Passanten.

Bei der Rangelei erlitten sowohl der Ladendetektiv als auch der mutmaßliche Dieb leichte Verletzungen im Handbereich. Der 17-jährige Bielefelder trug vier Parfümfläschchen im Wert von mehr als 320 Euro bei sich und äußerte sich zu dem Vorfall nicht. „Allerdings räumte er ein, dass es ihm leid tue“, so Polizeisprecher Michael Kötter.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auf.