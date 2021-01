Anstatt nach rechts auf die Fahrstreifen in Richtung Brackwede zu fahren, fuhr der Mann mit seinem VW Up geradeaus auf die Schienen.

Der Senior blieb bei dem Vorfall unverletzt. Sein Wagen wurde mit geringen Schäden am Unterbau abgeschleppt. Ein Hund, der auf der Rückbank lag, wurde von einem Angehörigen abgeholt. Nach den Abschlepparbeiten in der Nähe der Haltestelle Bethel konnten die Straßenbahnen der Linie 1 die Strecke in Richtung Senne wieder befahren. Auf der Artur-Ladebeck-Straße kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.