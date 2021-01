Warten auf 280 Wohnungen

Bielefeld -

Wohnraum wird in Bielefeld so dringend benötigt wie seit vielen Jahren nicht mehr. An vielen Stellen im Stadtgebiet wird nach geeigneten Flächen für neue Häuser gesucht. Ein Areal, auf dem bis zu 280 neue Wohnungen entstehen sollen und das damit zu den größten Neubauflächen in Bielefeld zählt, liegt jedoch immer noch brach. Obwohl es schon seit fast drei Jahren Baurecht gibt, geht es an der Greifswalder Straße in Sieker bislang noch nicht voran.