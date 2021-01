Damit sind seit Beginn der Pandemie 134 Menschen aus Bielefeld mit oder an dem Virus verstorben. Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag außerdem 94 neue Coronainfektionen in der Stadt. Der Inzidenzwert steigt damit auf 204,1 (+28,1) an.

Der Inzidenzwert könnte in Bielefeld bald sogar an die 300er-Marke heranreichen, hatte Ingo Nürnberger am Freitag erklärt. „Die Lage ist ernst, aber nicht so dramatisch wie sie bei solch einem Wert erscheinen mag“, sagte der Krisenstabsleiter. Dass die Zahlen augenscheinlich durch die Decke schießen, habe noch immer mit dem Bearbeitungsstau nach den Feiertagen zu tun. Bis Wochenbeginn soll der Melderückstau im Gesundheitsamt abgearbeitet werden.

Seit Beginn der Pandemie sind nun 7.866 Coronainfektionen in Bielefeld registriert worden.