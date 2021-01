Corona-Lage am Sonntag in Bielefeld: Inzidenzwert liegt bei 207,1

Bielefeld WB -

Der Inzidenzwert in Bielefeld ist auch am Sonntag weiter angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt dieser nun bei 207,1. Außerdem werden in Bielefeld zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.