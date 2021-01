Wegen des Meldestaus an Weihnachten und zum Jahreswechsel hin hatte Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger bereits am Freitag einen weiteren Anstieg des Inzidenzwertes vorausgesagt. Sogar einen Wert um 300 hält er für möglich. Am Sonntag hatte der Wert bei 207,1 gelegen.

32 Neuinfektionen sind am Montag gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Bielefeld steigt damit auf 7898 an. 136 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.