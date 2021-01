Bei den beiden 19 und 20-jährigen Deutschen aus Bielefeld wurden sowohl an den Jacken als auch an den Handschuhen Farbanhaftungen festgestellt werden. Eine aufgefundene Tasche mit Spraydosen und Sprühköpfen konnte dem 19-jährigen Bielefelder zugeordnet werden.

An der Bahnunterführung stellten die Beamten ein frisches Graffiti mit einer Größe von ca. sieben Quadratmetern fest. Die Bundespolizei stellte umfangreiches Beweismaterial sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die zwei Bielefelder ein. Ob die zwei Beschuldigten auch für ein 16 Quadratmeter großes frisches Graffiti an einer Bahnunterführung an der Schillerstraße verantwortlich sind, ist ebenso Gegenstand weiterer Ermittlungen wie die mögliche Tatbeteiligung eines 24-jährigen Bielefelders.

Dessen Personalien wurden nach einem Zeugenhinweis im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Bielefeld auf der Stadtheider Straße aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden vorläufig festgenommenen Männer von der Wache des Bundespolizeireviers Bielefeld entlassen.