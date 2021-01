Der Ladendiebstahl ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 13.15 in einer Drogerie in der Bahnhofsstraße/Höhe Karl-Eilers-Straße. Eine Detektiv hatte die Diebin, eine 31-Jährige ohne festen Wohnsitz, außerhalb des Geschäftes gestellt und die Polizei gerufen.

Bei der Durchsuchung ihrer Kleidung konnten ein Ring, zwei Parfumflaschen und diverse Mascara im Wert von rund 85 Euro aufgefunden werden. Bereits einen Tag zuvor hatte die 31-Jährige zwei Parfumflaschen und eine Halskette im Wert von rund 86 Euro entwendet, war jedoch entkommen.

Den Beamten teilte sie mit, das Diebesgut verkaufen zu wollen, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Sie wurde festgenommen und befindet sich in U-Haft.