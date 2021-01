Anfänger müssen zu Hause bleiben. Fahrschüler, die bereits mehr als die Hälfte der verpflichtenden Ausbildungsstunden in Theorie und Praxis absolviert haben, dürfen dagegen bis zum Abschluss der Prüfung weiter machen. Einzige Auflage: Die angehenden Fahrerlaubnis-Inhaber müssen wie alle anderen Insassen im Fahrschulauto eine FFP2-Schutzmaske tragen.

Allerdings: so einfach ist die neue Coronaschutzverordnung nicht zu handhaben. Fahrschüler auf dem Weg zur Prüfung müssen für die Fahrerlaubnis der Klasse B (Autoführerschein) mindestens sieben von zwölf verpflichtenden Fahrstunden am Steuer gegessen haben. Verpflichtende Fahrstunden sind Autobahn-, Überland- und Dunkelfahrten. Zudem muss die Teilnahme an mindestens acht von 14 verpflichtenden Theoriestunden nachgewiesen werden.

Resul Karasu, Chef des Bielefelder Fahrlehrer-Verbandes, macht seinem Ärger Luft. „Diese neue Coronaverordnung ist echt eine Frechheit. Wie soll man den Fahrschülern klar machen, dass jemand, der mehr als die Hälfte der Ausbildungsfahrten gemacht hat, fahren darf und einer, der neu anfängt, leider nicht. Das verstößt gegen das Gleichheitsprinzip, man selektiert hier“, schimpft der 53-Jährige.

Karasu: „Außerdem führt das zu Wettbewerbsverzerrungen. Eine Fahrschule mit Schülern, die weiter ausgebildet werden, kann fahren. Die anderen Fahrschulen können das leider nicht.“ Zudem werde die Coronaschutzverordnung für Fahrschulen in jedem Bundesland anders ausgelegt. „In Hessen haben Fahrschulen keinen Shutdown. In Bayern ist alles komplett dicht. In NRW sind die berufsbezogene Ausbildung und die Ausbildung für fortgeschrittene Fahrschüler erlaubt. Das macht alles keinen Sinn“, kommentiert Karasu das Wirrwarr.

Friedel Thiele, Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbandes Westfalen, hat in einer Rundmail zur Coronaschutzverordnung seinem Ärger freien Lauf gelassen. „Das Chaos geht weiter, die Verunsicherung nimmt zu. Das Ziel der Coronaschutzverordnung wurde offensichtlich aus den Augen verloren. Wettbewerb und Chancengleichheit bleiben auf der Strecke“, lautet Thieles Kommentar. „Leider ergeben sich mit dieser neuen Coronaschutzverordnung für unseren Berufsstand erneut wieder einmal mehr Fragen als Antworten. Das sorgt im Berufsstand für große Verunsicherung“, zieht Thiele Bilanz.