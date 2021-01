Mit 1967 Geburten lag das Evangelische Klinikum Bethel vorne, hat aber im Vergleich zum Vorjahr ganz leicht verloren (um 0,8 Prozent). An zweiter Stelle folgt das Franziskus Hospital, das seinerseits 0,8 Prozent zugelegt hat: 1158 Babys wurden im „Klösterchen“ geboren.

Im Klinikum Bielefeld wurde 999 Kindern auf die Welt geholfen (ein Minus von 5,1 Prozent im Vergleich zu 2019), in der privaten Frauenklinik Dr. Hartog kamen 353 Babys zur Welt, was wiederum ein Plus von 44,1 Prozent bedeutet.