Ausblick auf das Biotop Lutterquelle

Bielefeld -

Ein Bach, zwei Quellen – das ist schon etwas Besonderes im Bielefelder Süden und soll wieder stärker in das Bewusstsein gerückt werden. Nach Mehrheitsbeschluss in der Bezirksvertretung Brackwede hat jetzt das Amt für Verkehr reagiert und die Aussichtsplattform an einer der beiden Lutterquellen saniert