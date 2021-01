Sie ist damit die Nachfolgerin von Polizeihauptkommissar Oliver Stüwe. Der war viele Jahre „auf Streife“ im Stadtteil und in Schildesche fast jedem bekannt. Nun ist „Dorfsheriff“ Stüwe in den Ruhestand gegangen.

Für Diana Pohlmann hat es einen besonderen Reiz, Oliver Stüwes „Revier“ zu übernehmen. „Ich freue mich besonders, jetzt in diesem Bezirk arbeiten zu dürfen, da ich im Bereich Schildesche meine Kindheit verbracht habe“, erklärt die Polizistin. Zuständig ist sie nun für den Schildescher Ortskern, aber darüber hinaus auch für einen Bereich, der im Osten bis zum Halhof und im Süden bis zum Lokschuppen an der Stadtheider Straße reicht.

Ihren Beruf habe sie aus Überzeugung ergriffen. „Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich mir immer den Kontakt zu vielen anderen Menschen gewünscht habe“, erläutert die 49-Jährige.

Begonnen hat sie ihre Ausbildung 1989 bei der Polizei in Schloß Holte-Stukenbrock. Von 1992 bis 1996 war sie dann in Köln im Streifendienst, bis sie 1996 nach Bielefeld versetzt wurde. Hier war sie bis 2004 in der Leitstelle im Polizeipräsidium sowie anschließend im Streifendienst im Einsatz.

Danach arbeitete Diana Pohlmann in der Kriminalwache sowie in verschiedenen Kriminalkommissariaten der Bielefelder Polizei, bis sie nun in das Bezirksdienstbüro in Schildesche am Margaretenweg 29 gewechselt ist. Erreichbar ist sie dort unter Telefon 0521/871136 oder unter ihrer Mobilnummer 0174/630216

Ihre Freizeit genießt die 49-Jährige mit ihrem Lebensgefährten, ihrer zehnjährigen Tochter und den dazugehörigen Tieren – neben Hunden und Katzen zählen dazu auch Pferde.