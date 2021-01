Keine Verbindung im Distanzunterricht

In dieser Hinsicht hat die technische Vorbereitung geklappt: Die letzten Endgeräte für bedürftige Schüler konnten am Freitag übergeben werden, wie Georgia Schönemann, Leiterin des Amts für Schule, sagt. Homeschooling sollte daran also nicht mehr scheitern. Und während einige Schulen den ersten Tag noch für die Vorbereitung nutzten – das Schulministerium hatte dafür den Montag und Dienstag eingeräumt –, wollten viele andere direkt starten. So etwa das Hans-Ehrenberg-Gymnasium in Sennestadt. Dort aber kam die digitale Verbindung zwischen Schülern und Lehrern nicht zustande.

„Wir hatten es schon befürchtet“, sagt Direktorin Ute Wilmsmeier dem WESTFALEN-BLATT. Die Schule in privater Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen nutzt als Unterrichtsplattform das System IServ, das Wilmsmeier zufolge schon in den vergangenen Wochen holprig lief. Zumindest bei den Videokonferenzen ging am Montag nichts mehr. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler zu beheben“, vermeldete Dienstleister IServ am Vormittag.

Betroffen waren auch die Schulen der von Bodelschwinghschen Stiftungen, die die gleiche Plattform nutzen. „Eigentlich ist das ein gutes und stabiles System, aber für eine große Nutzernachfrage wohl nicht ausgelegt“, sagt Dr. Andreas Gather, Leiter des Bethel-Gymnasiums.

Am Helmholtz-Gymnasium wird seit fast einem Jahr mit der Plattform Sdui gearbeitet – nicht zuletzt wegen des hohen Datenschutzstandards, geschützter Einzel- und Gruppenkommunikation und Einbeziehung der Eltern, die der Anbieter verspricht. Und auch, weil das System den Zugriff auf Stunden- und Vertretungspläne erlaubt, wie die stellvertretende Schulleiterin Karen Wiegelmann sagt. Aber auch Sdui, laut Anbieter an rund 1000 Schulen in Deutschland im Einsatz, ist am Montag zusammengebrochen, nachdem es schon in den Wochen zuvor Verbindungsprobleme gegeben hatte.

„Durch den Lockdown und die extremen Nutzungsschwankungen kommt es aktuell leider vermehrt zu Störungen“, entschuldigt sich Sdui-Gründer Daniel Zacharias in einer Stellungnahme. Man arbeite an Lösungen. Darauf will das Helmholtz-Gymnasium aber nicht warten: „Wir wechseln kurzfristig zu Teams“, kündigte Schulleiter Joachim Held an. Der Dienstag soll jetzt genutzt werden, um die Lehrer zu schulen, damit am Mittwoch der Distanzunterricht beginnen kann.

Diesen Weg wollen auch die Bethel-Schulen gehen, zumindest parallel zu IServ und in den höheren Jahrgängen, sagte Andreas Gather.

Die Konferenz-Plattform Teams von Microsoft ist bei den überwiegenden Schulen im Einsatz und hält dem großen Nutzer-Andrang in Lockdown-Zeiten offenbar stand. So auch am Ceciliengymnasium: Der erste Schultag im neuen Jahr im Distanzunterricht „läuft gut“, sagte Direktorin Dr. Julia Litz. Schüler und Lehrer würden Unterricht nach Stundenplan machen – wie die meisten Schulen: Lehrer sind dann entsprechend des Plans erreichbar, verteilen Aufgaben, machen manchmal auch Unterricht per Video-Schalte.

An der Senner Realschule läuft alles nach Plan, wie Rektorin Christine Kley versichert. Die Schule nutzt Teams und die Plattform Edupage. Und auch an der Gesamtschule Quelle ist mit Teams „alles entspannt“, so Leiterin Kirsten Bergmann. Das größte Problem an Tag eins war, „dass einzelne Schüler ihre Zugangsdaten verloren oder vergessen haben“.

Unproblematisch verlief der Start an den Grundschulen, wo Kinder mit Materialpaketen ausgestattet wurden. Der Kontakt, sagt Claudia Fischer, Leiterin der Osningschule, werde unter anderem per Telefon und auch mal per Videokonferenz gehalten.