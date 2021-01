Das Durcheinander bei den Impfzahlen

Wie viele Impfdosen stehen täglich in Bielefeld zur Verfügung? Wie viele Menschen werden jeden Tag geimpft? Welche Senioren-/Pflegeeinrichtung ist als nächstes an der Reihe? Wann kommen die über 80-Jährigen dran? Wie hoch ist die Impfquote, und wie viele Menschen sind bereits geimpft worden?

Auf die meisten dieser Fragen muss Dr. Theodor Windhorst derzeit antworten: „Ich weiß es nicht.“ Der Leiter des Impfzentrums kritisiert die unzureichende Kommunikation und Transparenz beim Impfprozess in Bielefeld.

Täglich zweimal informieren die Behörden mittlerweile über das Infektionsgeschehen vor Ort. Die Menschen erfahren Zahlen über die neuen Coronainfektionen, Inzidenzwerte und Todesfälle. Beim Impfprozess werden diese Informationen nicht so umfassend übermittelt. „Das ist nicht gut. Wir müssen den Menschen mitteilen, dass wir vorankommen und es in die richtige Richtung geht.“

Dr. Theodor Windhorst wünscht sich allgemein eine positivere Grundstimmung in der Bevölkerung. „Wenn wir ständig nur über das Negative statt über die positive Entwicklung informieren, können wir nicht erwarten, dass die Menschen den Prozess mit Freude statt mit Frust wahrnehmen.“

Die Kassenärztliche Vereinigung konnte die Zahlen bislang nicht auf Knopfdruck mitteilen, wie es eigentlich sein müsste. „Wie in manchen Schulen sind wir noch nicht so weit mit dem Digitalisierungsprozess“, sagt Windhorst. Zuletzt hatte auch die Bielefelder FDP tägliche Impfzahlen und mehr Transparenz in diesem Prozess gefordert.

Am Montag reagierte die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL). Erstmals wurden Impfzahlen veröffentlicht. Demnach seien in Bielefeld vom 27. Dezember bis 10. Januar 2783 Impfdosen verabreicht worden, 55 Prozent unter Bewohnern in Alten- und Pflegeeinrichtungen und 45 Prozent unter Mitarbeitern. Die KVWL möchte über die Impfzahlen werktäglich unter www.corona-kvwl.de/impfbericht informieren. Den Zahlen zugrunde liegen die durchgeführten und dokumentierten Impfungen in Alten-/ und Pflegeheimen.

Allerdings weichen diese Angaben von den Zahlen ab, die der Stadt vorliegen. Hier geht man von bislang 3075 Impfungen aus. Diese Differenz könnte damit zusammenhängen, dass bei der KVWL noch nicht alle Impfungen dokumentiert sind.

Noch größer wird das Durcheinander, wenn eine dritte Zahl „ins Spiel“ kommt. Dr. Theodor Windhorst informierte am Montag über 6300 Impfdosen, die von den Einrichtungen abgerufen worden seien. Halbiert man diese Zahl aufgrund der zweiten Impfung nach drei Wochen, so wäre diese – also 3150 – immer noch eine andere als die der Stadt und die der KVWL.

Nicht nur die schleppenden und unexakten Information sind das Problem. Sondern auch die Tatsache, dass es an der erforderlichen Zahl der Impfdosen hakt. 141.000 von Biontech/Pfizer sollen zuletzt beim Land NRW angekommen sein. Verteilt auf 53 Impfstellen blieben für Bielefeld 2660 Dosen, halbiert also 1330. Ob diese aber kommen, weiß derzeit vor Ort niemand.

Gemessen an 24.000 Menschen im Alter von über 80 Jahren in Bielefeld wird schnell deutlich, wie sehr es an Impfdosen fehlt, zumal noch längst nicht alle Bewohner und Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen durchgeimpft sind. In welcher Anzahl und wann der aktuell zugelassene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna auch in Bielefeld zur Verfügung stehen wird, steht noch nicht fest. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen bis Ende des Quartals zwei Millionen Dosen von Moderna in Deutschland zur Verfügung stehen, im Laufe des Jahres 50 Millionen Dosen.

Die Impfquote in Bielefeld liegt bei den Bewohnern der Senioren- und Pflegeheime bei mehr als 60 Prozent. Bei den Mitarbeitern ist sie geringer. Warum? Windhorst: „Ich weiß es auch nicht und möchte es mit einer Gegenfrage beantworten: Warum rauchen Ärzte?“

Allerdings würden nicht sofort alle Mitarbeiter geimpft. Das liege daran, dass zunächst Erfahrungen gesammelt werden sollen, ob und wie verträglich der Impfstoff ist.

Der medizinische Leiter des Impfzentrums Dr. Theodor Windhorst. Foto: Thomas F. Starke

Kommentar

Besser als nichts, könnte man denken. Werktäglich werden die Menschen also fortan von der Kassenärztlichen Vereinigung in Dortmund über die Impfzahlen informiert. Das wurde auch Zeit, ließe sich ergänzen.

Zwar stimmen die Zahlen nicht exakt mit den Angaben der Stadt und auch nicht mit denen des Leiters des Impfzentrums überein, aber das ist nur das eine Problem. Gravierender ist die grundsätzliche Kommunikation, die zu Beginn des Impfprozesses bereits deutlich besser sein müsste. Detailliertere Informationen, eine gute, einheitliche Kommunikation unter den Beteiligten und Transparenz – das ist nicht mit ein paar Zahlen hergestellt. Zumal in dieser Form eine positive Grundstimmung aufgrund eines erfolgreichen Impfprozesses auch gar nicht erst entstehen kann. André Best