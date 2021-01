Das RKI meldet am Dienstagmorgen 168 Neuinfektionen in Bielefeld. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 8.098 Coronainfektionen in Bielefeld registriert. Der Inzidenzwert liegt nun bei 238,8 (+27,2 zum Vortag). Damit ist die Stadt Bielefeld Corona-Hotspot Nummer zwei in NRW – nur für den Oberbergischen Kreis (239,7) gibt das RKI am Dienstag einen noch höheren Inzidenzwert an.

Die Stadtverwaltung weist allerdings darauf hin, dass die aktuellen Zahlen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegeln würden, da noch immer ein Melderückstau abgearbeitet werden müsste.

Am Montagabend hatte das NRW-Gesundheitsministerium per Regionalverordnung in Corona-Hotspots Bewegungseinschränkungen (15-Kilometer-Regel) verhängt. Davon betroffen war zunächst auch Bielefeld, in einer später am Abend veröffentlichten Version tauchte unsere Stadt allerdings nicht mehr auf.

Außerdem werden in Bielefeld vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona vermeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie nun insgesamt 140 Bielefelderinnen und Bielefelder an oder mit dem Virus verstorben.