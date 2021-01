Großer Schreck für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stieghorst. Im dritten Obergeschoss des Hauses an der Kösliner Straße brach am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Feuer aus. Der 74-jährige Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach konnte sich ins Freie retten und musste medizinisch behandelt werden.

Mehrere Notrufe gingen gegen 0.15 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Bewohner meldeten Flammen aus einem Fenster im dritten Obergeschoss. Dieses Bild bestätigte sich den etwa 50 eingesetzten Brandbekämpfern beim Eintreffen am Einsatzort. Die Küche der Wohnung stand bereits in Vollbrand.

Unter Atemschutz gingen Feuerwehrkräfte in das Gebäude vor. Die Wasserversorgung wurde an eine Steigleitung angeschlossen und eine Drehleiter bereitgestellt. Kräfte der Löschabteilung Ubbedissen räumten die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen, Brandbekämpfer der Löschabteilung Hillegossen nahmen die Bewohner vor dem Haus in Empfang.

Der Bewohner (74) der Wohnung wurde im Rettungswagen medizinisch versorgt. Ersten Informationen zufolge erlitt der Rentner eine Rauchgasvergiftung. Ob die Vergiftung im Krankenhaus behandelt werden musste oder der Mann mit Hilfe der Polizei eine andere Bleibe bekommen hatte, stand am Einsatzort noch nicht fest.

Die übrigen etwa 60 Bewohner blieben unverletzt. Da während der Löschmaßnahmen immer weitere Bewohner durch den Hausflur ins Freie gingen, hielten Brandbekämpfer den Treppenraum rauchfrei. In der Wohnung selbst stand die Küchenzeile in Flammen, offenbar ausgelöst durch vergessenes Essen auf dem Herd. Das äußerte der Bewohner selbst gegenüber der Polizei.

Die Flammen hatten die Feuerwehrkräfte rasch unter Kontrolle, sodass die Bewohner nach etwa einer Stunde im Regen ausharren zurück in ihre Wohnungen konnten. Bis auf die Brandwohnung wurden keine weiteren Wohnungen durch das Feuer beschädigt. Die Brandwohnung bleibt unbewohnbar, es entstand Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro.

Der Feuerwehreinsatz für die rund 50 Einsatzkräfte dauerte etwa eineinhalb Stunden an. Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptwache und die Löschabteilungen Heepen, Hillegossen und Ubbedissen.