Die letzten Jahre der Mirabelle

Zu retten, so die Einschätzung der Fachleute aus dem Umweltbetrieb, ist die Mirabelle nicht. Mit seinen rund 100 Jahren habe der Baum seine natürliche Altersgrenze ohnehin bald erreicht.

Pflaumenfeuerschwamm und Schwefelporling heißen die Pilze, die dem Baum umfangreich zusetzen, wie der Umweltbetrieb bei einer Begutachtung festgestellt hat. Um eine frühzeitige Fällung zu verhindern, hat der städtische Betrieb einen Plan erarbeitet: So soll die Mirabelle zur Stabilisierung eine umlaufende und speziell angefertigte Metallstütze erhalten, auf der alle Hauptäste aufliegen können, sobald das befallene Holz nachgibt. Das Gerüst soll an vier Stellen im Boden fundamentfrei verankert, die notwendigen Bodenlöcher sollen wurzelschonend hergestellt werden. „Die Stütze aus Roheisen wird dabei so filigran wie möglich ausfallen und so in das Umfeld eingearbeitet, dass der Baum weiterhin im Mittelpunkt dieses zentralen Platzes stehen wird“, heißt es in einer Vorlage, die am 19. Januar dem Betriebsausschuss Umweltbetrieb vorgestellt wird.

Parallel dazu soll die derzeit offene Baumscheibe mit einem hüfthohen Metallgeländer umbaut und abgeschirmt werden, um die Mirabelle vor dem intensiven Wurzeldruck durch Gastronomie und Fußgänger zu schützen. Eine Gießmulde soll den Baum zusätzlich unterstützen, um ihn leichter bewässern und düngen zu können.

Diese technischen Hilfsmittel könnten die Mirabelle noch „fünf bis zehn Jahre“ erhalten. Die Kosten in Höhe von rund 7000 Euro hält der Umweltbetrieb für gerechtfertigt, weil der Baum aufgrund seiner Gestalt ungewöhnlich ist, mit seinem Alter in Bielefeld wohl einzigartig sein dürfte. Im Umweltbetrieb geht man davon aus, dass an gleicher Stelle nach dem Absterben eine neue Mirabelle gepflanzt wird. Das neue Geländer soll dann auch diesen Nachfolger vor schädlichen Einflüssen schützen.