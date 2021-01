Corona-Impfung in Bielefeld: Terminvergabe beginnt am 25. Januar

Bielefeld (WB) -

Nach den Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen über die mobilen Teams startet bald auch die Arbeit in den 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe: Am 1. Februar nimmt auch das Bielefelder Impfzentrum in der Ausstellungshalle der Stadthalle den Betrieb auf.