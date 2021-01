Bielefeld (WB/cm) -

An der Beckhausstraße in Bielefeld ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einem Stadtbahnzug der Linie 1 und einem BMW gekommen. Der Autofahrer (34) aus Bielefeld fuhr aus einer Hofeinfahrt und wollte in die Beckhausstraße einbiegen. Beim Überqueren der Gleise kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.