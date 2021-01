Kein „All you can eat“ in Bielefeld

Bielefeld -

Essen und Getränke aus der Remise am Seekrug zum Mitnehmen oder ein Lieferdienst sind erlaubt – ein „All you can eat“ mit Musik auf dem Parkplatz am Obersee dagegen nicht: Seekrug-Wirt Christian Schulz muss sein für diesen Samstag geplantes Event absagen.